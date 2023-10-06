شؤون فلسطينية

أبو كويك يدعو لمواجهة تغول المستوطنين بالضفة ومخططات التهويد بالأقصى

أبو كويك يدعو لمواجهة تغول المستوطنين بالضفة ومخططات التهويد بالأقصى
القيادي في حركة (حماس) حسين أبو كويك
رام الله - دنيا الوطن
دعا القيادي في حركة (حماس) حسين أبو كويك إلى مواصلة مواجهة تغول المستوطنين بالضفة ومخططات تهويد المسجد الأقصى المبارك.

وقال أبو كويك إن استراتيجية (حماس) واضحة في الضفة الغربية بتصعيد وتثوير المقاومة ضد الاحتلال ومواجهة مخططاته التي تسعى لتهويد الأرض والمقدسات.

وأضاف أن المقاومة تتصاعد في كل أماكن الضفة وتثخن في صفوف الاحتلال وتوقع فيه القتلى والإصابات، مشيرًا إلى أن هذا بفعل الجهد المقاوم من كتائب القسام وفصائل المقاومة الأخرى.

وتابع: "نرى بصورة واضحة ممارسات الاحتلال الإرهابية في كل يوم، وكيف تساند جحافل المستوطنين المتطرفين في الضفة وتوفر لهم الأمن لاقتحام الأقصى".

وأكد على أن "المسجد الأقصى سيبقى للمسلمين، ولن يكون يومًا من الأيام هيكلا أو ما شابه من خرافات المستوطنين".

ولفت إلى أن شعبنا الفلسطيني من خلال المقاومة المتصاعدة التي تقوده نحو التحرير، يؤكد أنه سيواصل مقاومته حتى ينجز مشروعه الوطني المتمثل في تحرير الأرض والإنسان والمقدسات.

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