شؤون فلسطينية

النخالة يدعو لبرنامج وطني متماسك لمواجهة الاحتلال

النخالة يدعو لبرنامج وطني متماسك لمواجهة الاحتلال
الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة
رام الله - دنيا الوطن
أكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، زياد النخالة، على ضرورة الاهتمام بالحاضنة الشعبية للمقاومة، في الضفة الغربية، وقطاع غزة، وتقدير صمودهم وتضحياتهم.

جاء ذلك خلال كلمة له مساء اليوم الجمعة، في مهرجان إحياء ذكرى إنطلاقة الحركة والذي أقيم في ساحة الكتيبة غرب مدينة غزة.

وقال النخالة "إننا نرى أن وحدتنا الواجبة تقوم على مواجهة الاحتلال، وعدم القبول به وذلك من خلال برنامج وطني متماسك، لا يعرف المساومة أو المجاملة، ولا يعرف التناقض، لا في داخله، ولا مع شعارات حامليه، ولا مع ممارساتهم الخاصة والعامة".

وشدد على أن "المقاومة بكل قواها، في قطاع غزة، ستبقى سندًا حقيقيًّا لشعبنا، وجزءًا أصيلاً من مقاومته، وامتدادًا للمقاومة في الضفة الغربية الباسلة، وكتائبها المقاتلة".

وأكد النخالة خلال كلمته أن الأسرى وحريتهم ستبقى همًّا يوميًّا لدى قوى المقاومة حتى تحريرهم، لافتاً إلى أهمية "وحدة قوى المقاومة في المنطقة، في مواجهة المشروع الصهيوني، وعلى رأسهم الجمهورية الإسلامية في إيران، وسوريا، وحزب الله".

وحول التطبيع، قال النخالة إن "أمتنا التي تمتلك من العقيدة، ومن التاريخ والجغرافيا، ما يكفي ليجعلها قادرة على الصمود والمنافسة، تنهار أمام المشروع الصهيوني، في مشهد مأساوي قل نظيره في التاريخ".

وأضاف "ما تقوم به الأنظمة العربية، من خضوع وتسليم للمشروع الصهيوني، بدعاوى الواقعية، هو اصطفاف إلى جانب العدو، في مواجهة شعبنا ومقاوميه الشجعان ويجب ألا نتردد في تسمية الأشياء بأسمائها".

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