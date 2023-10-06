رابطة العالم الإسلامي تدين اقتحام المسجد الأقصى

رام الله - دنيا الوطنأدانت رابطة العالم الإسلامي، اقتحام مسؤول إسرائيلي باحات المسجد الأقصى المبارك، وسط تعزيزات مكثفة لقوات الاحتلال الإسرائيلي.ونددت الرابطة في بيان صدر عن أمانتها العامة، اليوم الجمعة، "بهذه الممارسات العبثية التي تمسُّ حرمةَ المقدسات، وتمثل انتهاكًا خطرًا للقوانين والأعراف الدولية، واستفزازًا لمشاعر المسلمين حول العالم".وأهابت الرابطة، بأهمية العمل الجماعي على مساعي السلام العادل والشامل، وإيقاف كل الممارسات التي تقوّض فرص الحل في المناطق المحتلة، مجددة التأكيد على دعمها الراسخ لكل الجهود الرامية لحل قضية الشعب الفلسطيني، التي تعد في طليعة القضايا الدولية والإسلامية الملحة.