شؤون فلسطينية

مواجهات في الضفة رفضا للاستيطان وحوارة تتصدر المشهد

مواجهات في الضفة رفضا للاستيطان وحوارة تتصدر المشهد
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أصيب عشرات من المواطنين ظهر اليوم الجمعة، خلال مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال في عدة مناطق بالضفة الغربية تركزت في حوارة جنوب نابلس.

وتصدى الشبان في حوارة لاعتداء قوات الاحتلال على موكب تشييع الشهيد لبيب ضميدي (19 عاما).

وأصيب 78 مواطنا، بينهم 19 مواطنا أصيبوا بالرصاص المعدني منهم 2 بالرأس، وثلاثة بالرصاص الحي في القدم، إضافة إلى العشرات بالاختناق.

وهاجمت قوات الاحتلال الطواقم الصحفية وطواقم الإسعاف، وأطلقت صوبها قنابل الصوت والغاز السام، لمنعها من تغطية الحدث.

وشنت قوات الاحتلال سلسلة اعتقالات من بلدة حوارة طالت 13 مواطنا عقب احتجازهم لساعات، عرف منهم: زيد عودة، ومؤمن عودة، ومأمون نائل عودة.

وأفادت جمعية الهلال الاحمر أن قوات الاحتلال احتجزت سيارة إسعاف وبداخلها طاقم الإسعاف وصادرت مفاتيح السيارة في حوارة.

واندلعت مواجهات أخرى مع قوات الاحتلال في بيت دجن
بنابلس خلال مسيرة رافضة للاستيطان، وأصيب على إثرها عدد من المواطنين بالاختناق بالغاز السام.

واعتقلت قوات الاحتلال لشاب كرم نصري أبو جيش خلال تواجده في مسيرة بيت دجن الأسبوعية.

وفي بلدة بيت فوريك، أصيب طفل بقنبلة غاز في ساقه، بالإضافة لإصابة منسق لجنة الدفاع عن خربة طانا ثائر حنني بالاختناق، خلال قمع الاحتلال اعتصام المواطنين في الخربة، خاصةً منطقة البير الفوقا.

إلى ذلك، أغلق جيش الاحتلال الجسر على الطريق الالتفافي جنوب مدينة نابلس، قرب مستوطنة يتسهار، بينما تجمع عشرات المستوطنين على حاجز بيت فوريك شرق المدينة.

وفي قلقيلية؛ أصيب صحفي بالرصاص المعدني، ومواطنون بحالات اختناق جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة كفر قدوم الأسبوعية.

وهاجمت قوات الاحتلال المشاركين في المسيرة وأطلقت صوبهم الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت، والغاز، ما أدى لإصابة صحفي بالرصاص المعدني، وعشرات المواطنين بحالات اختناق، جرى علاجهم ميدانيا.

وفي سلفيت، انطلقت مسيرة منددة بالاستيلاء على أراضي في منطقة "القعدة" شمال بلدة دير استيا، واعتدت على عدد من المشاركين بالضرب، فيما أطلقت قنابل الغاز صوب المواطنين.

وصادر مستوطنون منذ أكثر من شهرين أراضي المواطنين في منطقة "القعدة"، ووضعوا فيها بيوتا متنقلة (كرفانات) وأقاموا حظائر أغنام، وشقوا طريقا ترابية، إضافة لتمديد شبكات مياه وكهرباء، بهدف إقامة بؤرة استيطانية جديدة.

وفي رام الله؛ أطلق مستوطنون النار على مركبات المواطنين في بلدة ترمسعيا، بعد أن داهموا أرضا زراعية شرق البلدة، وأطلقوا النار صوب مركبات المواطنين التي كانت متجهة لقرية المغير المجاورة.

وتجمع عشرات المستوطنين  قرب الحاجز العسكري المقام على المدخل الشمالي لمدينة البيرة، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، ورشقوا مركبات المواطنين بالحجارة، ما أدى لتضرر عدد منها.

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