جماهير نابلس تشيع الشهيد لبيب ضميدي





وانطلق موكب التشييع من مشفى رفيديا في مدينة نابلس، وصولا إلى مسقط رأس الشهيد في حوارة، وقد أدى المشيعون الصلاة على جثمانه الطاهر في مسجد حوارة الكبير، قبل أن يوارى الثرى في مقبرة البلدة.





وهاجمت قوات الاحتلال مسيرة تشييع الشهيد أثناء توجهها إلى المقبرة، بعد أداء الصلاة على جثمانه، وأطلقوا الرصاص الحي، والمعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت والغاز السام تجاههم.





وحمل المشيعون جثمان الشهيد على الأكتاف في مشهد مهيب،

وسط ترديد التكبيرات والهتافات الغاضبة، وجابت مسيرة التشييع شوارع بلدة حوارة وسط هتافات بالمقاومة والتصدي للاحتلال ومستوطنيه، ومطالبة بالثأر لدماء الشهداء.

رام الله - دنيا الوطنشيّع آلاف المواطنين ظهر اليوم الجمعة جثمان الشهيد لبيب محمد ضميدي (19 عاما)، في مسقط رأسه ببلدة حوارة جنوب نابلس، وسط مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي.