جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين تهنئ مصر بالذكرى الـ50 لانتصارات أكتوبر

رام الله - دنيا الوطنهنأت جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين في قطاع غزة، جمهورية مصر العربية في الذكرى الـ 50 لانتصارات حرب أكتوبر.وتقدم أحمد أبو عيدة رئيس الجمعية بالتهنئة الحارة للرئيس عبد الفتاح السيسي، وقيادة القوات المصرية المسلحة، وللشعب المصري بمناسبة الانتصارات المجيدة، معبراً عن تقديره الكبير للتضحيات الغالية التي قدمها شعب مصر وجيشها في سبيل تحرير أرضه، وخدمة قضايا الأمة العربية وفي مقدمتها قضية فلسطين العادلة.وقال أبو عيدة "نشارككم احتفالكم بهذه المناسبة العزيزة، وندعو الله تعالى أن يعيدها عليكم بتحقيق المزيد من التقدم والازدهار".وأثنى رئيس جمعية رجال الأعمال، على الدور المصري في احتضان القضية الفلسطينية والتي أثبت دوماً أن مصر أول الداعمين بكل السبل لشعبنا، من أجل إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.