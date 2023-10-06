مباشر | برنامج المشهد مع عبد الحميد عبد العاطي

شؤون فلسطينية

50 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في باحات المسجد الأقصى

50 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في باحات المسجد الأقصى
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أدى 50 ألفا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، رغم الإجراءات العسكرية المشددة التي فرضتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على أبواب البلدة القديمة ومداخلها في القدس المحتلة.

وازدحمت ساحات المسجد الأقصى وباحاته بآلاف المصلين، الذين قدموا من محافظات الضفة، بما فيها القدس المحتلة، وداخل أراضي عام 1948.

وانتشرت قوات الاحتلال في شوارع المدينة ومحيط المسجد الأقصى، وتمركزت عند بواباته، وأوقفت المصلين ودققت في بطاقاتهم الشخصية، وأعاقت دخول العديد منهم إلى المسجد.

أخبار ذات صلة

الاحتلال يعتقل وزيراً فلسطينياً غرب سلفيت

الاحتلال يعتقل وزيراً فلسطينياً غرب سلفيت

مصرع شاب في حادث سير ذاتي على طريق أريحا

مصرع شاب في حادث سير ذاتي على طريق أريحا

50 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في باحات المسجد الأقصى

50 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في باحات المسجد الأقصى

الرئيس عباس يهنىء نظيره المصري بالذكرى الـ50 لانتصارات حرب أكتوبر

الرئيس عباس يهنىء نظيره المصري بالذكرى الـ50 لانتصارات حرب أكتوبر

جيش الاحتلال: إغلاق محور حوارة مؤقتاً أمام حركة المرور لعدة ساعات

جيش الاحتلال: إغلاق محور حوارة مؤقتاً أمام حركة المرور لعدة ساعات

نادي الأسير: المطلوب تدخل من كافة المستويات لإنقاذ حياة الفسفوس قبل فوات الأوان

نادي الأسير: المطلوب تدخل من كافة المستويات لإنقاذ حياة الفسفوس قبل فوات الأوان

قيادة حماس في المنطقة الوسطى تلتقي رئاسة العمل الحكومي لبحث عدد من القضايا

قيادة حماس في المنطقة الوسطى تلتقي رئاسة العمل الحكومي لبحث عدد من القضايا

رضوان: جرائم الاحتلال لن توقف مسيرة المقاومة والرد عليها لن يتأخر

رضوان: جرائم الاحتلال لن توقف مسيرة المقاومة والرد عليها لن يتأخر

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مصرع شاب في حادث سير ذاتي على طريق أريحا

مصرع شاب في حادث سير ذاتي على طريق أريحا

نادي الأسير: المطلوب تدخل من كافة المستويات لإنقاذ حياة الفسفوس قبل فوات الأوان

نادي الأسير: المطلوب تدخل من كافة المستويات لإنقاذ حياة الفسفوس قبل فوات الأوان

قيادة حماس في المنطقة الوسطى تلتقي رئاسة العمل الحكومي لبحث عدد من القضايا

قيادة حماس في المنطقة الوسطى تلتقي رئاسة العمل الحكومي لبحث عدد من القضايا

رضوان: جرائم الاحتلال لن توقف مسيرة المقاومة والرد عليها لن يتأخر

رضوان: جرائم الاحتلال لن توقف مسيرة المقاومة والرد عليها لن يتأخر

حماس تهنئ الجهاد الإسلامي بذكرى انطلاقتها الـ 36

حماس تهنئ الجهاد الإسلامي بذكرى انطلاقتها الـ 36

الخارجية الفلسطينية تُدين بشدة &quot;الهجوم الإرهابي&quot; الذي ضرب سوريا

الخارجية الفلسطينية تُدين بشدة "الهجوم الإرهابي" الذي ضرب سوريا

حماس: قتل المستوطنين للمواطن ضميدي في حوارة تطبيق لدعوات سموترتش لمحو البلدة عن الوجود

حماس: قتل المستوطنين للمواطن ضميدي في حوارة تطبيق لدعوات سموترتش لمحو البلدة عن الوجود

الرئاسة: الاحتلال يشن حرباً بلا هوادة على شعبنا وعلى مرأى من العالم

الرئاسة: الاحتلال يشن حرباً بلا هوادة على شعبنا وعلى مرأى من العالم

منوعات

رانيا يوسف بفستان أسود مكشوف الساقين من أمام برح إيفل

رانيا يوسف بفستان أسود مكشوف الساقين من أمام برح إيفل

شاهد: محمد رمضان يثير غضب الجمهور بترويجه لحفل أسوان عارياً

شاهد: محمد رمضان يثير غضب الجمهور بترويجه لحفل أسوان عارياً

فيفي عبده تغضب الجمهور بملابس فاضحة أثناء أدائها تمارين علاجية داخل البحر

فيفي عبده تغضب الجمهور بملابس فاضحة أثناء أدائها تمارين علاجية داخل البحر

بالصور: نسرين طافش تستعرض رشاقتها بملابس كاجوال

بالصور: نسرين طافش تستعرض رشاقتها بملابس كاجوال

تطورات الحالة الصحية لـ آيتن عامر بعد تعرضها لأزمة طارئة

تطورات الحالة الصحية لـ آيتن عامر بعد تعرضها لأزمة طارئة

درة تخطف الأنظار بفستان خريفي قصير والجمهور يغازلها

درة تخطف الأنظار بفستان خريفي قصير والجمهور يغازلها

نور عريضة تتعرض لهجوم حاد بعد حضورها عرض لـ دار أزياء تستغل الأطفال جنسياً

نور عريضة تتعرض لهجوم حاد بعد حضورها عرض لـ دار أزياء تستغل الأطفال جنسياً

بهذه الصور.. فاي تثير شكوك الجمهور حول نهاية مسلسل كريستال

بهذه الصور.. فاي تثير شكوك الجمهور حول نهاية مسلسل كريستال

بالفيديو: ما حقيقة زواج الكوميدي الأردني يحيى الزعبي؟

بالفيديو: ما حقيقة زواج الكوميدي الأردني يحيى الزعبي؟

نوال الزغبي تروّج لـ كليبها الجديد &quot;معاليك&quot; بملابس جريئة

نوال الزغبي تروّج لـ كليبها الجديد "معاليك" بملابس جريئة

عربي

الجيش السوداني يوضح حقيقة علاقته بمقطع فيديو لتصفية أسرى

الجيش السوداني يوضح حقيقة علاقته بمقطع فيديو لتصفية أسرى

سورية تعلن الحداد على ضحايا تفجير حمص

سورية تعلن الحداد على ضحايا تفجير حمص

سوريا: قتلى وجرحى في هجوم بمسيّرات استهدف الكلية العسكرية بحمص

سوريا: قتلى وجرحى في هجوم بمسيّرات استهدف الكلية العسكرية بحمص

شاهد: سيول شديدة تضرب مرسى مطروح في مصر

شاهد: سيول شديدة تضرب مرسى مطروح في مصر