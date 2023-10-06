الرئيس عباس يهنىء نظيره المصري بالذكرى الـ50 لانتصارات حرب أكتوبر

رام الله - دنيا الوطنهنأ الرئيس محمود عباس، اليوم الجمعة، نظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، لمناسبة الذكرى الـ 50 لانتصارات حرب السادس من أكتوبر.وقال الرئيس عباس في برقية التهنئة: "يسرنا في غمرة إحيائكم الذكرى الـ 50 لانتصارات حرب السادس من أكتوبر، واستعادة الشعب المصري وجيشه الباسل لأرضه، أن نبعث لفخامتكم ومن خلالكم للحكومة والشعب المصري الشقيق بأسمى عبارات التهاني الأخوية، باسم دولة وشعب فلسطين وبالأصالة عن نفسي، راجين الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة البطولية وأمثالها على فخامتكم وأنتم تنعمون بالصحة والسعادة، وبمواصلة نجاحكم في قيادة بلدكم وشعبكم نحو تحقيق المزيد من التقدم والازدهار."وأعرب الرئيس عباس عن حرصه على تعزيز علاقات الأخوة التاريخية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين، مثمنا عاليا مواقف مصر الأصيلة ودعمها المتواصل للشعب الفلسطيني، وانشغالها بقضايا أمتنا، والحفاظ على دورها الهام على الصعيدين الإقليمي والدولي.