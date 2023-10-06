قيادة حماس في المنطقة الوسطى تلتقي رئاسة العمل الحكومي لبحث عدد من القضايا











رام الله - دنيا الوطنالتقى عصام الدعليس رئيس متابعة العمل الحكومي في مكتبه، وفداً من قيادة حركة حماس في المنطقة الوسطى على رأسه القيادي في الحركة د. رأفت الهور .وناقش الوفد مع الدعليس عدداً من القضايا التي تهم المواطنين وتساهم في تحسين الظروف الحياتية لأهلنا في المنطقة الوسطى، على مستوى المؤسسات الصحية وخدماتها، كما بحث الوفد عدداً من القضايا ذات الصلة بالعملية التعليمية ومؤسساتها وسبل تطويرها، إلى جانب تأهيل البنية التحتية وتعبيد الطرقالهامة، وتطوير مكاتب خدمة الجمهور.بدروه استعرض الدعليس للوفد الزائر الخدمات والإنجازات الحكومية، والتحسن الملحوظ في تقديم الخدمة للمواطن الفلسطيني في قطاع غزة، معبراً عن شكره واعتزازه بتلك الزيارة.ووعد ببذل الجهود لحل الإشكاليات والتسهيل على المواطنين في المنطقة الوسطى بكافة الإمكانيات المتاحة، رغم كل التحديات والمعوقات التي تواجهها الحكومة جراء الحصار الذي يعانيه قطاع غزة.بدوره أعرب الهور عن شكره وتقديره لرئيس متابعة العمل الحكومي على حسن وحفاوة الاستقبال، وعلى جهوده المبذولة في خدمة المواطنين، مؤكداً على استمرار التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية وقيادة حماس لتحقيق مصلحة المجتمع.