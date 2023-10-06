الجيش السوداني يوضح حقيقة علاقته بمقطع فيديو لتصفية أسرى

كشف الجيش السوداني اليوم الجمعة، حقيقة علاقته بمقطع فيديو قال إن قوات الدعم السريع روجته، بأن أسرى يتم تصفيتهم بدم بارد.





رام الله - دنيا الوطنوقال في بيان أنه لا علاقة له بما روجت له قوات الدعم السريع، معتبراً أن مكان التصوير وأسلوب المتحدثين يشير بوضوح إلى أنهم من عناصر قوات الدعم السريع.وأكد أن الأسرى الذين تمت تصفيتهم هم جنود يتبعون للجيش أسروا بأوقات سابقة على يد الدعم السريع، وفق ما نقل موقع (العربية).وقال الجيش إن هذه المقاطع المفبركة تأتي في إطار حملة أعدتها قوات الدعم السريع وأعوانها لتزييف الحقائق.في سياق آخر، أعلن الجيش السوداني، مقتل تسسعة مدنيين وإصابة 15 آخرين في قصف لقوات الدعم السريع على مركز صحي بمنطقة السامراب بمدينة بحري شمالي الخرطوم.