50 أسيراً من سجن ريمون يعلنون بدء إضراب عن الطعام

رام الله - دنيا الوطنأفادت هيئة الأسرى ونادي الأسير، اليوم الجمعة، بأن 50 أسيراً من سجن (ريمون) أعلنوا بدء إضراب عن الطعام، احتجاجاً على عملية النقل التعسفية.ووفق بيان صادر عن هيئة الأسرى ونادي الأسير، فإن "50 أسيراً من أسرى سجن (ريمون) الذين نقلوا إلى سجن (نفحة) سلموا صباح اليوم رسالة إلى إدارة السجون تتضمن إعلانهم للإضراب المفتوح عن الطعام ابتداء من اليوم".يأتي ذلك احتجاجاً على عملية النقل التعسفية التي شنتها إدارة السجون بحقهم.يذكر أن معتقلي "ريمون" ومن جرى نقلهم إلى سجن "نفحة" أعلنوا مطلع الأسبوع المنصرم أنهم سيشرعون بخطوات احتجاجية ضد إجراءات إدارة السجن، التي تأتي في سياق العدوان المستمر بحق المعتقلين.