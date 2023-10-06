السياحة والآثار تدين اقتحام الاحتلال لموقع برج السموع الأثري





يشار إلى أن اقتحامات الاحتلال ومستوطنيه المتكررة للموقع لم تكن الأولى فقد سبقها اقتحام المكان عدد من المرات قبل وأثناء ترميمه من قبل طواقم وزارة السياحة والآثار وشركائها المحليين والدوليين.





يأتي هذا الاقتحام في ظل حملة ممنهجة من قبل الاحتلال ومستوطنيه في التعدي على المواقع الأثرية في محافظة الخليل، فقبل أيام تم اقتحام مبنى في شارع بئر السبع بالخليل وموقع بئر حرم الرامة، وموقع قصر المورق.





وتشدد الوزارة على أن هذه الاقتحامات انتهاك صارخ لكافة القوانين والمواثيق الدولية التي تضمن حماية المواقع الأثرية وحرمتها خصوصاً اتفاقية جنيف الرابعة واتفاقية لاهاي لسنة 1954 واتفاقيات (يونسكو) الخاصة بحماية التراث الثقافي والطبيعي.





ودعت الوزارة كافة المؤسسات والمنظمات الدولية وخاصة اليونسكو الى تحمل مسؤولياتها إزاء الانتهاكات الممنهجة والمتكررة التي تقوم بها قوات الاحتلال بحق المواقع الأثرية الفلسطينية.













رام الله - دنيا الوطنتدين وزارة السياحة والآثار، اقتحام قوات الاحتلال الاسرائيلي لموقع برج السموع الاثري الواقع في بلدة السموع جنوب الخليل، حيث أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بكسر المدخل الرئيسي للموقع، والسماح لعدد كبير من المستوطنين باقتحام الموقع.