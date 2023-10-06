الأمم المتحدة: لبنان يُواجه واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم





وقال المسؤول الأممي، إنه على مدى السنوات الأربع الماضية، واجه لبنان "مجموعة مركبة من الأزمات المتعددة" يصفها البنك الدولي بأنها واحدة من أسوأ عشر أزمات مالية واقتصادية شهدها العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر، مشيرا إلى أن هذا أدى إلى زيادة كبيرة في الاحتياجات الإنسانية للمواطنين في جميع القطاعات السكانية.



ونوه رضا إلى أن لبنان بلا رئيس منذ عام تقريبا وأن الكثير من مؤسساته لا تعمل، كما أنه لم يظهر حل سياسي في سوريا حتى الآن.



وقال رضا إن الأمم المتحدة قدمت العام الماضي مساعدات لنحو مليون سوري وأقل قليلا من 950 ألف لبناني "لذا فكل شيء يسير على مسار سلبي".



رام الله - دنيا الوطنأكدت الأمم المتحدة يوم الخميس، بأن لبنان يواجه واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.وأضافت على لسان عمران رضا منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في لبنان، أن البلاد بحاجة لنحو أربعة ملايين نسمة إلى الغذاء ومساعدات أخرى، لكن أقل من نصف هذا العدد يحصل على المساعدات بسبب نقص التمويل.وأكد بأن حجم المساعدة التي تقدمها المنظمة العالمية "أقل بكثير من الحد الأدنى لمستوى البقاء" الذي توزعه عادة، وفق ما نقل موقع (العربية).