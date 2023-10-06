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دولي

ترامب يُعلن دعم أحد أقرب حلفائه لخلافة كيفن مكارثي

ترامب يُعلن دعم أحد أقرب حلفائه لخلافة كيفن مكارثي
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب دعمه للجمهوري جيم جوردن، ليكون رئيساً لمجلس النواب، لخلافة كيفن مكارثي، الذي أقيل من منصبه.

ويعد جوردن أحد أقرب حلفاء ترامب، ورئيس السلطة القضائية في مجلس النواب، وفق ما نقل موقع (العربية).

وقال ترامب، اليوم الجمعة، إنه يؤيد تعيين جيم جوردن ليحل محل رئيس مجلس النواب الأميركي المعزول كيفن مكارثي.

وكتب ترامب، عبر منصته (تروث سوشال): "إنه (جوردن) قوي في ما يتعلق بالجريمة، والحدود، والجيش، والتعديل الثاني للدستور. جيم وزوجته وعائلته رائعون. سيكون رئيساً رائعاً لمجلس النواب، وسيحظى بتأييد تام وكامل مني".

وأقيل الجمهوري كيفن مكارثي هذا الأسبوع من منصب رئيس المجلس في تمرد تاريخي لأعضاء يمينيين في حزبه اتهموه بسلسلة من الوعود الكاذبة، وكانوا غاضبين من تعاونه مع الديمقراطيين.

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