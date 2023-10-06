كيف علقت الإمارات على استمرار اقتحامات المستوطنين للأقصى؟

رام الله - دنيا الوطنأدانت الإمارات اقتحامات المستوطنين المتواصلة لباحات المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان صدر عنها، الليلة، موقف دولة الإمارات الثابت بضرورة توفير الحماية الكاملة للمسجد الأقصى، ووقف الانتهاكات الخطيرة والاستفزازية فيه، مشددة على أهمية احترام الوضع التاريخي القائم في القدس.وشددت على أهمية دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط قدما، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد الوصول إلى حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.