الهند: 40 شخصاً لقوا حتفهم وعشرات المفقودين جراء فيضان بحيرة جليدية

رام الله - دنيا الوطننقلت وكالة (رويترز) عن مسؤولين حكوميين قولهم اليوم الجمعة إن 40 شخصا على الأقل لقوا حتفهم جراء فيضان بحيرة جليدية هذا الأسبوع في جبال الهيمالايا بالهند.وأضاف المسؤولون الحكوميون بأن رجال الإنقاذ يبحثون عن عشرات ما زالوا مفقودين، وفق ما نقل موقع (العربية).وهذه أحدث كارثة ترتبط بالمناخ تسفر عن سقوط ضحايا في منطقة الجبال بجنوب آسيا، حيث فاضت بحيرة لوناك الواقعة في ولاية "سيكيم" الجبلية على ضفتيها يوم الأربعاء، ما أدى إلى فيضان كبير قال السلطات إنه أثر على حياة 22 ألف شخص.وذكر مسؤولون في سيكيم أن عدد الوفيات بلغ 18 حتى مساء أمس الخميس. وقال مسؤولون في ولاية البنغال الغربية المجاورة الواقعة عند مصب البحيرة إن فرق الإنقاذ انتشلت 22 جثة أخرى جرفتها المياه.