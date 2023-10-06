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سوريا: 89 قتيلاً حصيلة هجوم الكلية الحربية في حمص

سوريا: 89 قتيلاً حصيلة هجوم الكلية الحربية في حمص
من مكان الهجوم في حمص بسوريا
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة السورية في حصيلة غير نهائية، عن ارتفاع عدد قتلى الهجوم الذي ضرب حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في حمص، إلى 89 قتيلاً، منهم 31 من النساء وخمسة أطفال.

وأشارت الوزارة في إعلانها على قناتها الرسمية في (تيلغرام)، إلى أن عدد الإصابات بلغ 277 إصابة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية (سانا).

وكان وزير الصحة السوري، حسن الغباش أوضح أنه فور وقوع الهجوم استجابت منظومة الإسعاف لتؤدي واجبها، حيث استنفرت جميع المشافي المدنية سواء التابعة لوزارة الصحة أو لوزارة التعليم العالي، وكذلك المشفى العسكري.

وأشار إلى أن وضع الجرحى متفاوت الخطورة، كما أن الكوادر الطبية جاهزة ومستنفرة لتقديم جميع المستلزمات الطبية والجراحية المطلوبة، واستطاعت الإحاطة بجميع الإصابات.

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