حماس تهنئ الجهاد الإسلامي بذكرى انطلاقتها الـ 36





وأضافت: "نعبر عن فخرنا واعتزازنا بعلاقاتنا المشتركة، هذه العلاقة الاستراتيجية الراسخة التي تعكس التوافق والإنسجام، وتجسدت في ميدان التضحية والمقاومة، والعمل معاً من أجل مواجهة الاحتلال والدفاع عن شعبنا الفلسطيني".



وشددت حركة حماس على أنّ "حركة الجهاد الإسلامي عبر تاريخها الطويل؛ شكّلت إضافة نوعية لمشروع المقاومة، وهي ركيزة أساسية من ركائز العمل الوطني الفلسطيني، وقدّمت في سبيل ذلك خيرة قادتها ومجاهديها الأبرار، الذين وقّعوا بدمائهم على أنه لا تراجع عن خيار المقاومة من أجل إعادة الحقوق السليبة ودحر الاحتلال عن أرض فلسطين".



وتابعت: في هذه المناسبة الوطنية، نؤكّد على القواسم المشتركة في مواجهة الاحتلال، والمضي قدماً ومعاً في تعزيز وحدة الموقف والكلمة، والوقوف صفّاً واحداً خلف خيار المقاومة، وفي وجه التحديات الجسيمة التي تتهدد شعبنا وقضيتنا ومقدساتنا، على طريق التحرير الكامل لترابنا الوطني، وتطهير مقدساتنا الإسلامية والمسيحية، حتى ندخل المسجد الأقصى المبارك محرّرين بإذن الله.



وقالت حماس في بيانها: في هذا اليوم المجيد، نقف إجلالًا لشهداء شعبنا وللقادة الشهداء؛ المؤسّس الدكتور الشهيد فتحي الشقاقي، والدكتور الشهيد رمضان شلح، ولكل الشهداء والأسرى من حركة الجهاد الإسلامي الذين برهنوا بالدم على عمق التمسك بخيار المقاومة والثوابت الوطنية، وبأنهم لن يقيلوا أو يستقيلوا حتى التحرير، وعودة شعبنا، وإقامة دولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدس.



رام الله - دنيا الوطنهنأت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الجمعة، حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، بذكرى انطلاقتها الـ 36.وقالت الحركة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: تبارك في حركة المقاومة الإسلامية حماس لإخوة الدرب ورفقاء السلاح في حركة الجهاد الإسلامي، وفي مقدمتهم الأخ المجاهد القائد زياد النخالة الأمين العام للحركة، وأعضاء المكتب السياسي، وعموم قادة الحركة وكوادرها؛ ذكرى الانطلاقة المباركة السادسة والثلاثين.