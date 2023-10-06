الخارجية الفلسطينية تُدين بشدة "الهجوم الإرهابي" الذي ضرب سوريا





وتقدمت الوزارة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بتعازيها الحارة للجمهورية العربية السورية الشقيقة رئيساً وحكومةً وشعباً ولأسر وذوي الضحايا، وتتمنى الشفاء العاجل للجرحى.



وتؤكد الوزارة على "وقوف دولة فلسطين إلى جانب سوريا الشقيقة في مواجهة الارهاب، وعلى ثقتها بقدرتها على هزيمته، وتتمنى لها كل الأمن والاستقرار والازدهار".

رام الله - دنيا الوطنأدانت وزارة الخارجية والمغتربين اليوم الجمعة، بشدة "الهجوم الإرهابي" على الكلية الحربية بحمص في سوريا.