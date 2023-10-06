حماس: قتل المستوطنين للمواطن ضميدي في حوارة تطبيق لدعوات سموترتش لمحو البلدة عن الوجود

رام الله - دنيا الوطنقالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الجمعة، إن قتل المستوطنين للمواطن لبيب محمد ضميدي في حوارة جنوب نابلس، تطبيق لدعوات الوزير المتطرف سموترتش، لمحو البلدة عن الوجود.وأكدت على لسان المتحدث باسمها، حازم قاسم في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بأن "تصاعد الهجمات ضد شعبنا في الضفة الغربية من المستوطنين، يأتي بتشجيع ودعم من حكومة الاحتلال لسلوكهم النازي الإرهابي".وشدد على أن "هذا الإرهاب المتصاعد من حكومة المستوطنين لن يُرهب شعبنا الذي سيواصل مقاومته لطرد الاحتلال ومستوطنيه".وتابع: بأن "تصاعد السلوك النازي العنصري لحكومة الاحتلال وجيشها ومستوطنيها يتزامن مع تصاعد الحديث عن التطبيع مع الكيان الصهيونى ، واستقبال وزرائه في عواصم المنطقة والاجتماع مع قيادته".