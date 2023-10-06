غزة: "المرور" تُغلق عدة طرق اليوم بسبب فعالية وطنية





يشار إلى أن حركة الجهاد الإسلامي تحتفل اليوم بذكرى انطلاقتها الـ 36 في ساحة الكتيبة بمدينة غزة.

رام الله - دنيا الوطنأصدرت إدارة شرطة المرور، بغزة اليوم الجمعة، تنويهاً بشأن إغلاق عدة طرق، بسبب فعالية وطنية وجماهيرية.وقالت في التنويه الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إن الفعالية اليوم الساعة الواحدة ظهراً في ساحة الكتيبة، حيث سيتم إغلاق عدة طرق لضمان عدم وجود أي ازدحامات وحوادث مرورية.وسيكون الإغلاق من الغرب من مفترق أنصار حتى عمارة الأستاذ "مفترق عاهد الشوا"، من الشرق: من محطة فارس حتى مفترق الأزهر.ومن الجنوب، من مفترق عاهد الشوا حتى محطة فارس مع إبقاء الشارع الخلفي للجامعة الإسلامية مفتوحاً، ومن الشمال: من مفترق الأزهر وحتى أنصار، مع اغلاق الشوارع الفرعية من الخلف "الشارع الخلفي الممتد من الجوازات حتى مؤسسة ابداع".وتأمل شرطة المرور من المواطنين والسائقين الكرام الالتزام بتعليمات شرطة المرور والنجدة واستخدام طرقًا بديلة حفاظا على انسيابية حركة السير ونجاح الفعالية الجماهيرية الوطنية.