تفاصيل طقس فلسطين حتى يوم الاثنين

المدينـة



اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة



اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 25-17 25-17 27-18 بيت لحم 25-17 25-17 27-18 رام الله والبيرة 24-16 24-16 26-17 طولكرم 28-20 28-20 30-21 نابلس 26-17 26-17 28-18 قلقيلية 28-20 28-20 30-21 جنين 30-19 30-19 32-20 سلفيت 25-17 25-17 27-18 طوباس 31-20 31-20 33-21 روابي 26-17 26-17 28-18 الخليل 24-16 24-16 26-17 غزه 27-21 27-21 29-22 أريحا 35-24 35-24 37-25 خانيونس 27-21 27-21 29-22 الأغوار الشمالية 33-22 33-22 35-23 رفح 28-20 28-20 30-21

رام الله - دنيا الوطنطقس فلسطين أجواء خريفية لطيفة في معظم المناطق وغائمة جزئياً الى صافية، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.هذه الليلة: يكون طقس فلسطين غائمًا جزئياً وبارداً نسبياً في المناطق الجبلية لطيفاً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.يوم السبت، أجواء خريفية لطيفة في معظم المناطق وغائمةً جزئياً الى غائمة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ، مع بقائها حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.يوم الأحد يكون الجو غائما جزئيا بشكل عام ، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة حيث تصبح اعلى من معدلها بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الاثنين، يكون الجو غائم جزئي الى غائم، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة بحيث تصبح حول المعدل العام، والرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة ومثيرة للغبار والبحر متوسط ارتفاع الموج.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي