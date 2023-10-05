نقيب المقاولين يبحث مع وزير الأشغال سبل النهوض بقطاع المقاولات

رام الله - دنيا الوطنزار سهيل السقا نقيب المقاولين الفلسطينيين بغزة، مساء أمس، الأربعاء، وزير الأشغال العامة والإسكان محمد زيارة في مقر وزارة الاشغال بحضور وكيل الوزارة للشؤون المالية والإدارية نائل زيدان، والوكيل المساعد للشؤون الفنية ذوقان عطاونة، ومدير عام الإشراف محمد شلطف، بهدف مناقشة عدد من القضايا التي تهم قطاع المقاولات والمقاولين.ويأتي اللقاء، بمشاركة وفد من اتحاد المقاولين الفلسطينيين في الضفة الغربية، والذي ضم أحمد القاضي رئيس الاتحاد والمهندس محمود حمادنة امين السر، وذلك في إطار التعاون المشترك واللقاءات الدورية لمناقشة أوضاع قطاع المقاولات وسبل دعمه وتطويره ووضع الحلول أمام التحديات التي تواجهه.وشدد السقا في حديثه على أهمية هذه اللقاءات، ودورها في تطوير العمل المشترك بين الاتحاد ووزارة الأشغال، ووضع رؤية أوسع لعديد القضايا التي تواجه عمل قطاع المقاولات وتنفيذ المشاريع.وناقش الطرفان خلال اللقاء عددٍ من القضايا المشتركة أبرزها يوم العمل المشترك بين الوزارة والاتحاد والذي سيناقش خلاله قضايا تهم قطاع المقاولات كالأنظمة والتشريعات، وعملية الشراء والتقييم والاحالة، وادارة العقود، وكذلك جرى نقاش النظام الداخلي للاتحاد، وعمل المقاولين في المشاريع الحكومية والخاصة.وأكد الوزير زيارة على أهمية تعزيز الشراكة بين الاتحاد ووزارة الأشغال، مبينا أن المواقف موحدة بين الطرفين في التعامل مع القضايا والتحديات التي تواجه قطاع المقاولات، وأن هناك رؤية مشتركة وتواصل فعَال للنهوض بقطاع المقاولات ودعمه وتذليل العقبات أمام عمله، انطلاقا من أهمية هذا القطاع كونه يشكل رافعة للاقتصاد الفلسطيني.