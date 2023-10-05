الجهاد تعزي سورية وتؤكد أنها ستحبط المخططات الهادفة للنيل منها

رام الله - دنيا الوطنقالت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إن سورية "قادرة دوماً على إحباط كل المخططات التي تستهدف النيل من وحدتها وصلابتها حول مواقفها الداعمة للمقاومة، وستبقى عصية على الرضوخ لكل الضغوط، وسداً منيعاً في مواجهه كل المؤامرات التي تستهدف وحدة الشعب والأرض".وتقدمت الحركة، في بيان لها من الشعب السوري ، ومن الحكومة والقيادة السورية، بأحر التعازي بشهداء العدوان الذي استهدف الكلية الحربية في حمص، ظهر اليوم.وقالت الحركة: "إننا إذ نتقدم من الشعب السوري بأحر التعازي، فإننا ندعو الله بالرحمة للشهداء، وبالشفاء العاجل للجرحى، سائلين الله أن يلهم ذويهم الصبر والسلوان".