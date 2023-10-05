شهيد برصاص الاحتلال في حوارة جنوب نابلس

بدوره، زعم المتحدث بإسم جيش الاحتلال أن قواته قامت "بتصفية" منفذ عملية إطلاق النار في وقت سابق اليوم على سيارة مستوطنين قرب حوارة.









رام الله - دنيا الوطناستشهد شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، في بلدة حوارة، جنوب نابلس.وأفادت وزارة الصحة بأن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها باستشهاد مواطن برصاص الاحتلال في بلدة حوارة.وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص صوب شاب بعد محاصرته في مبنى قرب دوار الزيتونة، وسط بلدة حوارة، ومنعت طواقم الإسعاف من الوصول إليه، وتركته ينزف حتى ارتقى شهيدا.