الاحتلال يرفض استئناف الأسير المضرب عن الطعام كايد الفسفوس

رام الله - دنيا الوطنرفضت المحكمة العسكرية للاحتلال في سجن "عوفر"، اليوم الخميس ، الاستئناف المقدم من قبل محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين للمعتقل الإداري كايد الفسفوس، المضرب عن الطعام منذ 64 يوما.وقالت هيئة شؤون الأسرى، في بيان صحفي مساء اليوم، إن قرار محكمة الاحتلال يمثل قرار إعدام بحق المعتقل الفسفوس، خاصة بعد مرور هذه المدة الطويلة على إضرابه وتصاعد المخاطر على حياته.وحملت سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصيره، مطالبة المستويات كافة بضرورة التدخل العاجل لإنقاذ حياته ووقف جريمة اعتقاله.يذكر أن المعتقل كايد الفسفوس (34 عاما) من بلدة دورا جنوب الخليل، أعاد الاحتلال اعتقاله في الثاني من أيار/ مايو الماضي، إداريا، وهو أسير سابق أمضى نحو 7 سنوات في سجون الاحتلال، وقد بدأت مواجهته للاعتقال منذ عام 2007.