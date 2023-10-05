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شؤون فلسطينية

مصرع مواطن في حادث سير غرب رام الله

مصرع مواطن في حادث سير غرب رام الله
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
لقي مواطن (59 عاما) مصرعه، مساء اليوم الخميس، إثر حادث سير وقع على الطريق الواصل بين عين جريوت وبيت عور التحتا، غرب رام الله.

وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، في بيان، إن بلاغا ورد حول وقوع حادث سير غرب مدينة رام الله، أصيب على إثره عدة مواطنين بجروح وصفت بين بليغة ومتوسطة، جرى نقلهم  إلى مستشفيات مدينة رام الله، حيث أعلن الأطباء في مستشفى يافا عن وفاة أحد المصابين.

وأكد ارزيقات أنه تم إبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق في الحادث من قبل شرطة المرور، للوقوف على ملابساته.

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