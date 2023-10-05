سورية تعلن الحداد على ضحايا تفجير حمص

رام الله - دنيا الوطنأعلنت سورية، مساء اليوم الخميس، الحداد العام لمدة 3 أيام على الضحايا المدنيين والعسكريين بالهجوم الذي استهدف تخريج طلاب الكلية الحربية بحمص.وقال بيان حكومي نشرته وكالة الأنباء "سانا": تنكس الأعلام في جميع أنحاء الجمهورية العربية السورية وفي جميع السفارات والهيئات الدبلوماسية في الخارج طيلة هذه المدة".وقد أصدرت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية بيانا قالت فيه إن "التنظيمات الإرهابية المسلحة المدعومة من أطراف دولية معروفة قامت ظهر اليوم باستهداف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في حمص عبر مسيرات تحمل ذخائر متفجرة وذلك بعد انتهاء الحفل مباشرة".وأضاف البيان: "الأمر الذي أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء من مدنيين وعسكريين ووقوع عشرات الجرحى بينهم إصابات حرجة في صفوف الأهالي المدعوين من نساء وأطفال، إضافة إلى عدد من طلاب الكلية المشاركين في التخرج".وأكدت القيادة العامة للجيش أنها تعتبر هذا "العمل الإرهابي الجبان عملا إجراميا غير مسبوق، وتؤكد أنها سترد بكل قوة وحزم على تلك التنظيمات الإرهابية أينما وجدت، وتشدد على محاسبة المخططين والمنفذين لهذا العمل الإجرامي الذي سيدفعون ثمنه غاليا".