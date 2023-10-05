شؤون فلسطينية

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال قرب جنين

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال قرب جنين
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
 أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، مساء اليوم الخميس، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية جلبون، شمال شرق جنين.

وقال رئيس المجلس القروي إبراهيم أبو الرب، إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وداهمت الحي الغربي، وشنت حملة تفتيش، اندلعت على إثرها مواجهات، أطلق خلالها الجنود قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بالاختناق.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة يعبد وقرية نزلة زيد جنوب غرب جنين، وكثفت من تواجدها العسكري، كما اقتحمت قريتي رمانة وعانين غربا، وشنت حملات تفتيش واسعة.

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