"التعليم العالي" تمثل فلسطين في المؤتمر الأورومتوسطي حول دبلوماسية العلوم والريادة

رام الله - دنيا الوطنشارك وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بصري صالح في أعمال مؤتمر الاتحاد من أجل المتوسط حول دبلوماسية العلوم والريادة، الذي عقد بالشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومنظمة الاتحاد من أجل المتوسط في مدينة برشلونة الإسبانية.وشارك في المؤتمر ممثلون عن دول حوض البحر المتوسط والمؤسسات الأوروبية والعربية الداعمة للبحث العلمي والريادة.وقال صالح، وفق بيان صادر عن الوزارة، اليوم الخميس، إن المؤتمر ناقش على مدى يومين أولويات التعاون البحثي والعلمي، وآليات وبرامج ومشاريع دعم التعاون العلمي والبحثي بين دول المنطقة، إضافةً لبحث المخاطر والتحديات التي تواجه المنطقة وتستوجب تكثيف العمل المشترك لمواجهتها، خاصةً قضايا التلوث البيئي، ونقص المياه، والتغيّر المُناخي، وانتشار الأوبئة، وبدائل الطاقة.ووضع صالح المؤتمر في صورة التحديات التي تواجهها فلسطين، خاصة المخاطر البيئية لاستمرار الاحتلال، وتوسّع الاستعمار، وتأثيرات ذلك على نقص المياه والتلوث، وضعف البنية التحتية اللازمة للبحث العلمي، وتقييد حركة الباحثين والأكاديميين من وإلى فلسطين.كما استعرض صالح الجهود التي تبذلها فلسطين لتطوير منظومة البحث العلمي بالشراكة مع كافة المؤسسات الأكاديمية والقطاعين الخاص والمدني، والجهود التي تبذلها الحكومة، والنجاح المُتحقق للمُشاركة في برامج التعاون الأكاديمي والبحثي المُقدَّمة في إطار الشراكة الأورومتوسطية.ولفت إلى أنه تم أيضا مُناقشة الآليات لتعزيز حضور فلسطين واستفادتها من المشاريع والبرامج الإقليمية في مجال البحث العلمي، خاصةً البرامج التي يُقدِّمها الاتحاد الأوروبي في مجالات التعاون العلمي والبحثي وبمجال تطوير قدرات الباحثين والتشبيك بينهم.