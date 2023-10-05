الزراعة بغزة تتلف 8 أطنان من الفاكهة لمخالفتها الشروط الصحية

رام الله - دنيا الوطنأتلفت وزارة الزراعة بغزة، اليوم الخميس، 8 أطنان من الفاكهة لمخالفتها الشروط الصحية ومواصفات الغذاء الآمن، وفق ما أثبتته نتائج التحليل المختبري للعينات المفحوصة.وأكدت الوزارة، أن عملية الإتلاف جاءت ضمن جهود وزارة الزراعة المتواصلة وحرصها على توفير الغذاء الٱمن للمواطنين.وشددت على استمرار نشاطها الدوري بمتابعة وفحص المنتجات الزراعية الواردة لقطاع غزة؛ للتأكد من مطابقتها للمواصفات وخلوها من أية متبقيات يمكن أن تشكل ضررا على صحة وسلامة أبناء شعبنا.وقالت: الطواقم الوزارية تقوم بشكل دوري بفحص المنتجات الزراعية المستوردة والمحلية في مختبراتها التخصصية، للتأكد من سلامتها وخلوها من أية مكونات ضارة للصحة العامة، وتشرع فور ثبوت مخالفتها بإتخاذ الإجراءات اللازمة وفق الأصول.