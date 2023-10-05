قيادي بحماس: اشتباكات طولكرم تُدلل على تطور إمكانات المقاومة

رام الله - دنيا الوطنقال إسماعيل رضوان، القيادي في حركة حماس، اليوم الخميس، إن "اشتباكات طولكرم البطولية تدلل على تطور إمكانات المقاومة واتساع رقعتها مع الاحتلال الصهيوني".وأضاف في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بأننا "نترحم على شهيدي طولكرم البطلين ونوجه التحية للمقاومة الباسلة في طولكرم ونابلس والضفة الغربية التي تصدت للعدوان ودافعت عن الأقصى وأوقعت القوات الخاصة في كمين محكم".وشددت على أن "تصاعد المقاومة واتساع رقعتها في الضفة الغربية يأتي في سياق الدفاع عن القدس والأقصى وأبناء شعبنا الفلسطيني".