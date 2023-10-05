سوريا: قتلى وجرحى في هجوم بمسيّرات استهدف الكلية العسكرية بحمص





















رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الدفاع السورية، اليوم الخميس، مقتل عدد من المدنيين والعسكريين، وإصابة العشرات، في "هجوم إرهابي بمسيرات، استهدف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية بحمص".وقالت الوزارة في بيان لها: "إمعاناً في نهجها الإجرامي واستمرارها في سفك الدم السوري قامت التنظيمات الإرهابية المسلحة المدعومة من أطراف دولية معروفة ظهر اليوم، باستهداف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في حمص، عبر مسيّرات تحمل ذخائر متفجرة، وذلك بعد انتهاء الحفل مباشرة، ما أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء من مدنيين وعسكريين ووقوع عشرات الجرحى بينهم إصابات حرجة في صفوف الأهالي المدعوين من نساء وأطفال، إضافة إلى عدد من طلاب الكلية المشاركين في التخرج".وإضافت الوزارة، أن "القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة تعتبر هذا العمل الإرهابي الجبان عملاً إجرامياً غير مسبوق، وتؤكد أنها سترد بكل قوة وحزم على تلك التنظيمات الإرهابية أينما وجدت، وتشدد على محاسبة المخططين والمنفذين لهذا العمل الإجرامي الذي سيدفعون ثمنه غالياً"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية (سانا).فيما نشرت صفحات سورية عبر مواقع التواصل الاجتماعي صوراً للمسيرات التي قالت إنها استهدفت حفل تخرج الضباط.