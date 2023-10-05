شؤون فلسطينية

المالكي يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير نيكاراغوا الجديد لدى فلسطين

المالكي يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير نيكاراغوا الجديد لدى فلسطين
المالكي يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير نيكاراغوا الجديد لدى فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
تسلم وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، اليوم الخميس، في مقر الوزارة بمدينة رام الله، نسخة من أوراق اعتماد سفير جمهورية نيكاراغوا الجديد لدى دولة فلسطين روبرتوا موراليس هيرنانديز.

ورحب المالكي بالسفير، مؤكداً عمق العلاقات التاريخية والإستراتيجية الفلسطينية النيكاراغوية، خاصة في فترات تاريخية عديدة في تاريخ ثورة البلدين.

وأشاد بموقف نيكاراغوا الداعم للقضية الفلسطينية، ولنضال الشعب الفلسطيني المشروع، والمتسق مع القانون الدولي، إذ شكلت نيكاراغوا حكومة وشعباً طوال العقود الماضية وحتى المرحلة الراهنة داعماً رئيساً لنضالنا نحو استعادة حقوقنا العادلة والمشروعة، وحق تقرير المصير، والعودة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.

ووضع المالكي، السفير هيرنانديز، في صورة آخر المستجدات والتحديات التي تواجه القضية الفلسطينية، في ظل الخطاب التحريضي الذي تمارسه الحكومة الإسرائيلية ومليشياتها الاستعمارية، إلى جانب السياسات والخطط الاستعمارية الممنهجة للاحتلال الإسرائيلي تجاه شعبنا الفلسطيني وأرضه وممتلكاته، في خرق واضح للقرارات الدولية ذات الصلة والقانون الدولي وقواعده.

وتمنى المالكي، للسفير روبرتوا هيرنانديز النجاح في مهامه الجديدة، مشيراً إلى أن وزارة الخارجية والمغتربين بكل قطاعاتها على استعداد كامل للتعاون من أجل تسهيل مهامه، بما يخدم تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وتعزيزها.

بدوره، نقل السفير روبرتوا هيرنانديز تحيات الرئيس النيكاراغوي دانييل اورتيغا، ونائب الرئيس روساريو موريو، ووزير الخارجية دينيس مونكادا، إلى المالكي، معبراً عن سعادته بالمهام الجديدة الموكلة إليه، وفخره بتقديم أوراق اعتماده على أرض دولة فلسطين التي يعتبرها بلده الثاني.

وأكد أنه سيعمل بكل طاقاته من أجل تعزيز العلاقات بين البلدين وتطويرها وتوسيعها لتشمل مجالات أخرى، مشدداً على أن القضية الفلسطينية تبقى أولوية بالنسبة إلى السياسة الخارجية النيكاراغوية، وأن الحكومة وشعبها سيبقيان دائمين إلى جانب فلسطين ولن يتخليا عنها.

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