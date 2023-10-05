شؤون فلسطينية

اشتية يحذر من التداعيات الخطيرة لاستمرار جرائم الاحتلال

اشتية يحذر من التداعيات الخطيرة لاستمرار جرائم الاحتلال
رئيس الوزراء محمد اشتية
رام الله - دنيا الوطن
حذر رئيس الوزراء محمد اشتية، الخميس، من التداعيات الخطيرة لاستمرار جرائم الاحتلال ومستعمريه المروعة بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، مطالباً بوقفها وعدم السماح لمرتكبيها بالإفلات من العقاب.

وقال اشتية، في تصريح صحفي: "لا يتوقف القتلة الإرهابيون، من جنود الاحتلال، والمستعمرين، عن ارتكاب جرائمهم بحق أبناء شعبنا، والتي كان آخرها إعدام الشابين عبد الرحمن فارس عطا (23 عاما)، وحذيفة عدنان فارس (27 عاما)، وإصابة العديد من الشبان، خلال اقتحام مدينتي نابلس وطولكرم ومخيماتها، وترويع المواطنين، وتدمير الممتلكات، وتجريف البنية التحتية، واقتحام المسجد الأقصى المبارك، والاعتداء على المصلين في كنيسة القيامة".

وتقدم اشتية من عائلتي الشهيدين بـ"أحر التعازي وصادق مشاعر المواساة، سائلاً المولى عز وجل، أن يتغمدهما بواسع رحمته، ويسكنهما فسيح جناته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل".

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