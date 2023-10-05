شؤون فلسطينية

تفاصيل برقية من الرئيس عباس لولي العهد السعودي

تفاصيل برقية من الرئيس عباس لولي العهد السعودي
الرئيس محمود عباس وولي العهد السعودي محمد بن سلمان
رام الله - دنيا الوطن
أرسل الرئيس محمود عباس، اليوم الخميس، برقية لولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، معرباً فيه عن ترحيب دولة فلسطين ودعمها، لاستضافة المملكة العربية السعودية بطولة كأس العالم لكرة القدم 2034.

وقال الرئيس عباس في برقيته، إن "المملكة تمتلك مقومات استثنائية تجعل استضافتها لهذه البطولة العالمية فخراً ونجاحاً عربياً كما عودنا الأشقاء السعوديون دوماً، مؤكداً الأثر الإيجابي الكبير لتنظيم هذه البطولة في السعودية في المنطقة والعالم، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وكان الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، قد رحب، اليوم الخميس، بقرار الاتحاد السعودي الترشح لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2034، مؤكداً دعمه الكامل لهذا الملف.

وأشار الاتحاد الفلسطيني إلى أن "السعودية تمتلك المقومات كافة التي ستسهم في توفير تجربة استثنائية لعشاق كرة القدم في هذا الحدث العالمي، وبرهنت على ذلك بعد استضافتها للعديد من الأحداث والفعاليات الرياضية العالمية"، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

ولفت إلى أن السعودية باتت وجهة مفضلة لنجوم كرة القدم العالميين، بما تملكه من مقومات اقتصادية وإرث حضاري، وفي ظل النهضة الشاملة على المستويات كافة، مشدداً على أن هذه الاستضافة فرصة لتحقيق المزيد من التقدم للكرتين العربية والآسيوية.

وكانت المملكة العربية السعودية قد أعلنت، أمس الأربعاء، نيتها الترشح لاستضافة بطولة كأس العالم 2034، وفق خطة شاملة يسعى من خلالها الاتحاد السعودي لكرة القدم نحو تسخير كل الإمكانات والطاقات لتوفير تجربة رائعة وغير مسبوقة لإسعاد محبي كرة القدم في هذا الحدث العالمي.

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تفاصيل برقية من الرئيس عباس لولي العهد السعودي

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