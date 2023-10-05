هيئة الأسرى: ثلاثة أسرى مصابين أُدخلوا إلى "عيادة سجن الرملة" مؤخراً

رام الله - دنيا الوطنأعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن عدد الأسرى المرضى القابعين في (مستشفى الرملة)، ازداد مؤخراً، وذلك بعد نقل ثلاثة أسرى مصابين برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي.وأوضحت، في بيان، اليوم الخميس، أن الأسرى هم "داوود أبو عطية من بلدة العيسوية في محافظة القدس، تعرض لعدة إصابات بليغة في اليد والفخذ، ولا يستطيع تحريك جسده من الآلام، وورد أبو شيرين من محافظة جنين الذي يعاني من رصاصتين في القدم اليمنى من أسفل الركبة، حيث تم أخذ جلد من قدمه اليسرى لإغلاق مكان الجرح في القدم اليمنى، وهو يتنقل على كرسي متحرك، وناصر عبيات من محافظة بيت لحم الذي يعاني من إصابة في البطن وإصابة في القدم اليمنى، وهو الآن يتنقل على كرسي متحرك".وقالت الهيئة، إنه يتواجد حالياً في مستشفى سجن (الرملة) 14 أسيراً، يعانون من أمراض مزمنة وأوضاع صحية صعبة، وهم بحاجة إلى رعاية دائمة في ظل اكتظاظ عدد الأسرى المرضى، وافتقار المستشفى إلى أدنى المقومات والاحتياجات الطبية، وتعمد ممارسة أسلوب الإهمال الطبي واستخدام الأسرى حقل تجارب للعديد من الأدوية.