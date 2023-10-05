شؤون فلسطينية

قطاع غزة يُسجل قرابة 15 ألف مولود خلال الربع الثالث من 2023

قطاع غزة يُسجل قرابة 15 ألف مولود خلال الربع الثالث من 2023
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت إحصائية صادرة عن الإدارة العامة للأحوال المدنية بوزارة الداخلية بغزة -الشق المدني بأن قطاع غزة سجَّل خلال التقرير الربعي من عام 2023 الجاري 14 ألف و958 مولوداً جديداً بالإضافة إلى 1098 حالة وفاة.

وأوضحت الإحصائية أن عدد مواليد القطاع الذكور يُقدر بسبعة آلاف و763 مولوداً بنسبة تقدر بـ 52%، في حين بلغت النسبة التقديرية للمواليد الإناث 48% بواقع سبعة آلاف و95 مولودة.

ولفتت إلى أن مكاتب الأحوال المدنية بمديرية داخلية غزة قد سجلت خمسة آلاف و481 مولوداً جديداً؛ فيما سجَّل مكتبيّ داخلية خانيونس 2824مولوداً.

كما سجلت مكاتب داخلية الشمال 2812 مولوداً جديداً، ومكاتب الأحوال المدنية بداخلية الوسطى 2054 مولوداً، في حين سجلت الأحوال المدنية بمديرية داخلية رفح 1787مولوداً جديداً.

الوفيات

وحول إحصائية الوفيات، أفادت الأحوال المدنية أن مكاتبها في محافظات قطاع غزة سجلت 1098 حالة وفاة خلال الربع الثالث من العام، حيث قُدرت وفيات الذكور بـ 606 حالات وفاة بنسبة تقدر بـ 55%، مقابل 492 وفاة من الإناث بنسبة تقدر بـ 45%.

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