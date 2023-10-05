شاهد: سيول شديدة تضرب مرسى مطروح في مصر













رام الله - دنيا الوطناجتاحت سيول شديدة، فجر اليوم الخميس، محافظة مطروح شمال غربي مصر، جراء هطول أمطار غزيرة على عدة مناطق من المحافظة.وللتعامل مع الأمطار التي تعرضت لها المحافظة، تحركت معدات وسيارات مجلس مدينة مرسى مطروح، تجاه المناطق المتضررة وعلى رأسها مناطق وادي الرمل والكيلو 4 والقصر وحي الزيتون، وفق صحيفة (اليوم السابع).وأكد عمرو عبدالمجيد، رئيس مجلس مدينة مرسى مطروح، أنه تم الدفع بمعدات بمنطقة الكيلو 4 من أجل رفع كفاءة السدود وزيادة السواتر الترابية للمياه المنحدرة من وادي التويويع نتيجة شدة السيول، وذلك في محاولة للحد من خطورة المياه وعدم وصولها إلى المنازل، تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح.وبحسب بيان أصدره حساب محافظة مرسى مطروح عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، فإنه "من المتوقع استمرار عدم استقرار الطقس وتكاثر السحب الممطرة على السواحل الشمالية الغربية التي يصاحبها سقوط أمطار".في سياق متصل، ناشدت الوحدة المحلية لقرية القصر سكان المناطق المتضررة من السيول، بتوخي الحذر من زيادة الأمطار خلال الساعات المقبلة، مؤكدة متابعة الأمور أولا بأول للتعامل الفوري مع الموقف الحالي.