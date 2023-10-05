الأسير الفسفوس يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ 64 على التوالي

رام الله - دنيا الوطنأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير لها صباح اليوم الخميس، إن الوضع الصحي للأسير كايد الفسفوس المضرب عن الطعام احتجاجا على اعتقاله الإداري، تدهورت بشكل ملحوظ وأصبحت حياته تزداد خطورة .‫وأوضحت الهيئة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن الاسير الفسفوس يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 64 على التوالي، في وضع صحي صعب وخطير، وبحسب زيارة المحامي له في عيادة سجن الرملة، فإن الفسفوس يعاني من اختناق مستمر وضيق تنفس، وآلام حادة في المفاصل والظهر، ويعاني أيضًا من النوم المتقطع، وعدم القدرة على القيام بالمهام الإنسانية الأساسية كالاستحمام وغيرها، علمًا أنه قد فقد الكثير من وزنه منذ بداية الإضراب ،ويرفض الفسفوس الخضوع للفحوصات الطبية وأخذ المدعمات الصحية.‬‫يذكر أن إدارة سجون الاحتلال قامت بعزل المعتقل الفسفوس منذ بداية إضرابه المفتوح عن الطعام في ظروف وإجراءات تنكيليه في عزل سجني النقب وعسقلان، ولم تقم بنقله إلى مستشفى مدني ليتلقى الرعاية الصحية المناسبة رغم طلبه وتردي وضعه الصحي، وقامت بنقله إلى عيادة سجن الرملة التي تفتقد إلى أدنى مقومات الرعاية الصحية منذ عدة أيام . ‬‫وكان الفسفوس قد خاض إضرابًا مفتوحًا عن الطعام عام 2021 لمدة 131 يومًا، وإضرابًا آخرًا عام 2019 استمر لعدة أيام، وكلها كانت رفضًا لاعتقاله الإداري التعسفي.‬