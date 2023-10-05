شاهد.. إعلام الاحتلال: إصابة خمسة جنود بينهم حالات خطيرة خلال اقتحام طولكرم

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر لحظة إصابة عدد من جنود الاحتلال بانفجار عبوة ناسفة، خلال اقتحام طولكرم.

















رام الله - دنيا الوطنأفادت (القناة 14) الإسرائيلية، صباح الخميس، بإصابة خمسة جنود من وحدة المستعربين في "حرس الحدود" خلال اقتحام طولكرم، فجراً، ثلاثة منهم بحالة خطيرة.وكانت قوة خاصة جيش الاحتلال قد اقتحمت مخيم طولكرم، ونشرت قناصتها بين الأزقة، واندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وجنود الاحتلال، الذين أطلقوا الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز السام باتجاههم.بدورها، أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أن عناصرها اكتشفوا قوة خاصة في طولكرم، وأوقعوها في كمين.وقالت كتائب القسام في بيان لها، إن مقاتليها تمكنوا في مخيم طولكرم من "اكتشاف قوة صهيونية خاصة تسللت إلى المخيم فجر اليوم، وأوقعوها في شباك كمين محكم أعدوه مسبقاً".وأضافت بأنهم فجَّروا عدداً من العبوات المحلية الصنع في الآليات المقتحمة، ثم خاضوا اشتباكاً من نقطة صفر مع جنود الاحتلال، موقعين في صفوفهم إصابات مؤكدة، "أجبرتهم على الانسحاب وهم يجرّون أذيال الخيبة".