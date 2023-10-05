فلسطين تؤكد دعمها الكامل لترشح السعودية لاستضافة كأس العالم 2034





وأشار الاتحاد الفلسطيني إلى أن "السعودية تمتلك المقومات كافة التي ستسهم في توفير تجربة استثنائية لعشاق كرة القدم في هذا الحدث العالمي، وبرهنت على ذلك بعد استضافتها للعديد من الأحداث والفعاليات الرياضية العالمية"، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



ولفت إلى أن السعودية باتت وجهة مفضلة لنجوم كرة القدم العالميين، بما تملكه من مقومات اقتصادية وإرث حضاري، وفي ظل النهضة الشاملة على المستويات كافة، مشدداً على أن هذه الاستضافة فرصة لتحقيق المزيد من التقدم للكرتين العربية والآسيوية.



وكانت المملكة العربية السعودية قد أعلنت، أمس الأربعاء، نيتها الترشح لاستضافة بطولة كأس العالم 2034، وفق خطة شاملة يسعى من خلالها الاتحاد السعودي لكرة القدم نحو تسخير كل الإمكانات والطاقات لتوفير تجربة رائعة وغير مسبوقة لإسعاد محبي كرة القدم في هذا الحدث العالمي.



رام الله - دنيا الوطنرحب الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، بقرار الاتحاد السعودي الترشح لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2034، مؤكداً دعمه الكامل لهذا الملف.