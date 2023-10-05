فيديو.. كتائب القسام بطولكرم تعلن اكتشاف قوة إسرائيلية خاصة وإيقاعها في كمين

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أن عناصرها اكتشفوا قوة خاصة في طولكرم، وأوقعوها في كمين.





وقالت كتائب القسام في بيان لها، إن مقاتليها تمكنوا في مخيم طولكرم من "اكتشاف قوة صهيونية خاصة تسللت إلى المخيم فجر اليوم، وأوقعوها في شباك كمين محكم أعدوه مسبقاً".





وأضافت بأنهم فجَّروا عدداً من العبوات المحلية الصنع في الآليات المقتحمة، ثم خاضوا اشتباكاً من نقطة صفر مع جنود الاحتلال، موقعين في صفوفهم إصابات مؤكدة، "أجبرتهم على الانسحاب وهم يجرّون أذيال الخيبة".









وأفادت الهيئة العامة للشؤون المدنية، بأن وزارة الصحة أبلغتها باستشهاد شابين برصاص الاحتلال قرب طولكرم، وهما الشهيد عبد الرحمن فارس محمد عطا (23 عاماً)، والشهيد حذيفة عدنان محمد فارس (27 عاماً).

رام الله - دنيا الوطن