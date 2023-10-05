بفارق كبير.. سبتمبر الأكثر حراً في العالم

رام الله - دنيا الوطنفي أكبر قفزة في درجة الحرارة على الإطلاق، كان شهر أيلول/سبتمبر الفائت الأكثر حرّاً على الإطلاق الذي يسجّل على مستوى العالم.وحسب مرصد كوبرنيكوس الأوروبي، فقد أعلن اليوم الخميس بأنّ شهر أيلول/سبتمبر، "قد تخطّى الرقم القياسي السابق المسجّل في 2020 بفارق كبير بلغ نصف درجة مئوية".وقال المرصد إنّ متوسط حرارة سطح الكوكب خلال الشهر المنصرم بلغ 16.38 درجة مئوية، وهي "حالة شاذة غير مسبوقة" إذ إنّها تزيد بمقدار 1.75 درجة مئوية عن معدل درجات الحرارة لشهر أيلول/سبتمبر في الفترة 1850-1900 أي قبل تأثير انبعاثات غازات الدفيئة الناجمة عن النشاط البشري على المناخ، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية.كذلك، أعلن المرصد في تقريره الشهري أنّ معدل درجات الحرارة في العالم منذ مطلع هذا العام يزيد بـ1.4 درجات مئوية عمّا كان عليه قبل الثورة الصناعية، وفقا لفرانس برس.وقال المرصد إنّ متوسط درجة الحرارة في العالم بين يناير وسبتمبر هو الأكثر حرّاً على الإطلاق خلال الأشهر التسعة الأولى من العام.وأضاف أنّ هذا المعدّل يزيد بمقدار 1.40 درجة مئوية عن المعدّل الذي كان سائداً في الفترة الممتدّة من خمسينيات القرن التاسع عشر إلى مطلع القرن العشرين.وبالنظر إلى أنّ اتفاقية باريس المناخية وضعت نصب عيني العالم هدفاً طموحاً يتمثّل بوقف الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية بالمقارنة مع درجة حرارة سطح الكوكب خلال الفترة التي سبقت الثورة الصناعية، فإنّ الأرقام التي نشرها كوبرنيكوس تعني أنّ العالم بات أقرب من أيّ وقت مضى لبلوغ هذا الحدّ الأقصى.وقال كوبرنيكوس في تقريره إنّ أيلول/ سبتمبر المنصرم كان "شهراً متطرّفاً" قرّب العام 2023 أكثر لأن يصبح "العام الأكثر حرّاً".وكان الباحثون قال إن انبعاثات الكربون التي تقود أزمة المناخ والوصول السريع لظاهرة النينيو هي السبب وراء هذا الحدث المثير للقلق.وجاء شهر أيلول/سبتمبر "الأكثر سخونة على الإطلاق" بعد شهر آب/أغسطس الأكثر سخونة، وشهر تموز/يوليو الأكثر سخونة، وتسببت درجات الحرارة المرتفعة في حدوث موجات حارة وحرائق غابات في جميع أنحاء العالم.والحرارة هي نتيجة لاستمرار المستويات العالية من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون جنبا إلى جنب مع التحول السريع لأكبر ظاهرة مناخية طبيعية على كوكب الأرض، ظاهرة النينيو.ويؤكد العلماء أن عام 2023 سيكون الأكثر سخونة على الإطلاق، وقد يتجاوز عام 2024 ذلك، حيث يكون التأثير الحراري لظاهرة النينيو محسوسًا بشكل أكبر في العام الذي يلي بدايته.