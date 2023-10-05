الهند: 14 قتيلاً وعشرات المفقودين جراء فيضان بحيرة جليدية

رام الله - دنيا الوطنلقي 14 شخصاً مصرعهم، وفقد 82 آخرون، جراء فيضانات وقعت في واد بولاية سيكيم في شمال شرق الهند، جراء هطول أمطار غزيرة على بحيرة جليدية في هملايا.وقال المسؤول الحكومي في الولاية فيجاي بوشان باتاك، في تصريحات صحفية: "انتشلت 14 جثة حتى الآن واعتبر 82 شخصاً بينهم جنود في عداد المفقودين"، بعدما أفادت حصيلة سابقة عن فقدان العشرات بينهم 23 جندياً على الأقل.يشار إلى أن سبب ارتفاع المياه هو انفجار بحيرة لوناك على ارتفاعات عالية، والتي تقع عند قاعدة نهر جليدي في القمم المحيطة بثالث أعلى جبل في العالم، كانغشينجونغا.وقالت حكومة ولاية سيكيم إن "جداراً من المياه تدفق باتجاه مجرى النهر، مما أدى إلى زيادة فائض النهر بالفعل بسبب الأمطار الموسمية، مما أدى إلى إتلاف سد وجرف المنازل والجسور في طريقه وتسبب في دمار خطير"، وفق (روسيا اليوم).ونشرت منظمة أبحاث الفضاء الهندية صوراً للأقمار الصناعية، تظهر أن مساحة بحيرة لوناك تقلصت بنحو الثلثين بين عشية وضحاها، وهي مساحة تعادل نحو 150 ملعباً لكرة القدم (105 هكتارات).