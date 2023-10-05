زلزال بقوة 6.6 درجة يضرب اليابان وتحذير من تسونامي



ووقع الزلزال عند الساعة 11.00 بالتوقيت المحلي قرب جزيرة توريشيما جنوب أرخبيل إيزو، وكان مركزه على عمق 10 كيلومترات.



ومن المتوقع أن يصل ارتفاع التسونامي إلى متر، ما يكفي ليحذر خبراء الأرصاد الجوية من أنه حتى موجة بهذا الارتفاع يمكن أن تطرح الشخص أرضاً، وفق (روسيا اليوم).



وحثت السلطات اليابانية السكان المحليين في الجزر على عدم الاقتراب من الشاطئ، داعية أولئك المتواجدين قرب البحر لأن يصعدوا إلى الأراضي المرتفعة عاجلاً، وأن يحذروا كذلك أقاربهم وأصدقاءهم إذا كانوا موجودين في المنطقة.







رام الله - دنيا الوطنضرب زلزال بقوة 6.6 درجة جنوب جزر إيزو الواقعة قبالة سواحل طوكيو، فيما أصدرت الإدارة العامة للأرصاد الجوية اليابانية، صباح الخميس، تحذيراً من حدوث موجة تسونامي.