دولي

زلزال بقوة 6.6 درجة يضرب اليابان وتحذير من تسونامي

زلزال بقوة 6.6 درجة يضرب اليابان وتحذير من تسونامي
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
ضرب زلزال بقوة 6.6 درجة جنوب جزر إيزو الواقعة قبالة سواحل طوكيو، فيما أصدرت الإدارة العامة للأرصاد الجوية اليابانية، صباح الخميس،  تحذيراً من حدوث موجة تسونامي.

ووقع الزلزال عند الساعة 11.00 بالتوقيت المحلي قرب جزيرة توريشيما جنوب أرخبيل إيزو، وكان مركزه على عمق 10 كيلومترات.

ومن المتوقع أن يصل ارتفاع التسونامي إلى متر، ما يكفي ليحذر خبراء الأرصاد الجوية من أنه حتى موجة بهذا الارتفاع يمكن أن تطرح الشخص أرضاً، وفق (روسيا اليوم).

وحثت السلطات اليابانية السكان المحليين في الجزر على عدم الاقتراب من الشاطئ، داعية أولئك المتواجدين قرب البحر لأن يصعدوا إلى الأراضي المرتفعة عاجلاً، وأن يحذروا كذلك أقاربهم وأصدقاءهم إذا كانوا موجودين في المنطقة.


أخبار ذات صلة

بفارق كبير.. سبتمبر الأكثر حراً في العالم

بفارق كبير.. سبتمبر الأكثر حراً في العالم

الهند: 14 قتيلاً وعشرات المفقودين جراء فيضان بحيرة جليدية

الهند: 14 قتيلاً وعشرات المفقودين جراء فيضان بحيرة جليدية

زلزال بقوة 6.6 درجة يضرب اليابان وتحذير من تسونامي

زلزال بقوة 6.6 درجة يضرب اليابان وتحذير من تسونامي

باكستان: السلام الدائم في الشرق الأوسط مرتبط بإنشاء دولة فلسطينية مستقلة

باكستان: السلام الدائم في الشرق الأوسط مرتبط بإنشاء دولة فلسطينية مستقلة

الهند: سيول وفيضانات مفاجئة تضرب البلاد وفقدان 23 جندياً

الهند: سيول وفيضانات مفاجئة تضرب البلاد وفقدان 23 جندياً

إدارة بايدن تفرج عن 75 مليون دولار لتمويل أونروا

إدارة بايدن تفرج عن 75 مليون دولار لتمويل أونروا

للمرة الأولى بتاريخ البلاد.. مجلس النواب الأمريكي يعزل رئيسه كيفين مكارثي

للمرة الأولى بتاريخ البلاد.. مجلس النواب الأمريكي يعزل رئيسه كيفين مكارثي

إيطاليا: مصرع 20 شخصاً بسقوط حافلة من على جسر بمدنية البندقيّة

إيطاليا: مصرع 20 شخصاً بسقوط حافلة من على جسر بمدنية البندقيّة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

أسعار الذهب في أسواق فلسطين

أسعار الذهب في أسواق فلسطين

بكيرات يدعو إلى الحشد والرباط في الأقصى الجمعة المقبلة

بكيرات يدعو إلى الحشد والرباط في الأقصى الجمعة المقبلة

وكيل وزارة الخارجية تطلع مسؤولين لاتفيين على آخر المستجدات السياسية بالساحة الفلسطينية

وكيل وزارة الخارجية تطلع مسؤولين لاتفيين على آخر المستجدات السياسية بالساحة الفلسطينية

إصابات خلال اقتحام الاحتلال المنطقة الشرقية من مدينة نابلس

إصابات خلال اقتحام الاحتلال المنطقة الشرقية من مدينة نابلس

(يونيدو) تعلن نتائج مسابقة فلسطين للابتكار في التكنولوجيا النظيفة

(يونيدو) تعلن نتائج مسابقة فلسطين للابتكار في التكنولوجيا النظيفة

شاباك يُوجه طلباً للمتطرف بن غفير بشأن المسجد الأقصى

شاباك يُوجه طلباً للمتطرف بن غفير بشأن المسجد الأقصى

رأفت: إرهاب المستوطنين وعنصريتهم واعتداءاتهم المدعومة من قبل حكومة نتنياهو يتطلب تحركاً دولياً

رأفت: إرهاب المستوطنين وعنصريتهم واعتداءاتهم المدعومة من قبل حكومة نتنياهو يتطلب تحركاً دولياً

الخليل: الاحتلال يعتقل مواطناً ويوقف العمل ببناء جدار استنادي

الخليل: الاحتلال يعتقل مواطناً ويوقف العمل ببناء جدار استنادي

منوعات

بالفيديو: ماذا يوجد داخل حقيبة مايا دياب؟

بالفيديو: ماذا يوجد داخل حقيبة مايا دياب؟

غير متوقع.. فرق صادم بالعمر بين هنا الزاهد وزوجها أحمد فهمي

غير متوقع.. فرق صادم بالعمر بين هنا الزاهد وزوجها أحمد فهمي

إيمان العاصي تتصدّر الترند بأجرأ إطلالة لها على الإطلاق

إيمان العاصي تتصدّر الترند بأجرأ إطلالة لها على الإطلاق

حلا الترك تكشف حقيقة ارتاطبها بفنان مصري شهير

حلا الترك تكشف حقيقة ارتاطبها بفنان مصري شهير

صور: رانيا يوسف تشارك المتابعين تفاصيل حياتها اليومية

صور: رانيا يوسف تشارك المتابعين تفاصيل حياتها اليومية

نسرين طافش تودّع فصل الصيف بفستان يفيض أنوثة

نسرين طافش تودّع فصل الصيف بفستان يفيض أنوثة

صور: دنيا بطمة تصدم الجمهور بعد خضوعها لعملية تجميل جديدة

صور: دنيا بطمة تصدم الجمهور بعد خضوعها لعملية تجميل جديدة

ما حقيقة خطوبة مكس بعد شهرين من الانفصال عن ضحى؟

ما حقيقة خطوبة مكس بعد شهرين من الانفصال عن ضحى؟

زينة تحتفل بعيد ميلاد طفليها التوأم وسط تفاعل كبير من الجمهور

زينة تحتفل بعيد ميلاد طفليها التوأم وسط تفاعل كبير من الجمهور

أول ظهور لـ فيفي عبده بعد خضوعها لعملية جراحية

أول ظهور لـ فيفي عبده بعد خضوعها لعملية جراحية

عربي

قطر: نحذر من المساس بالوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى

قطر: نحذر من المساس بالوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى

الأردن يُرسل مذكرة احتجاج رسمية للسفارة الإسرائيلية رداً على اقتحامات الأقصى

الأردن يُرسل مذكرة احتجاج رسمية للسفارة الإسرائيلية رداً على اقتحامات الأقصى

مقتل 20 شخصاً في قصف مدفعي شمال الخرطوم

مقتل 20 شخصاً في قصف مدفعي شمال الخرطوم

الأردن: 46 إصابة لطالبات إثر اختناق ناتج عن مادة تعقيم تربة

الأردن: 46 إصابة لطالبات إثر اختناق ناتج عن مادة تعقيم تربة