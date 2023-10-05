نابلس: الاحتلال يصيب شاباً ويعتقل آخر خلال اقتحام مخيم بلاطة



وأفاد مصادر محلية، بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية اقتحمت مخيم بلاطة من مدخليه الجنوبي والشمالي، وسط إطلاق كثيف للرصاص.



وقال الهلال الأحمر إن شاباً أصيب بعدة رصاصات برجله وحوضه، وجرى نقله إلى المستشفى.



وبحسب المصادر، فإن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن عميد نصر سوالمة، بعد أن داهمت منزلاً في المخيم، وفتشته وألحقت أضراراً مادية جسيمة بمحتوياته.



وأشارت إلى أن قوات الاحتلال دمرت بشكل متعمد عدداً من مركبات المواطنين في المخيم.





رام الله - دنيا الوطنأصيب شاب بالرصاص الحي، واعتقل آخر، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، مخيم بلاطة، شرق نابلس.