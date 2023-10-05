طقس فلسطين: ارتفاع يطرأ على درجات الحرارة

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المدينـة



اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 28-18 25-17 25-17 بيت لحم 28-18 25-17 25-17 رام الله والبيرة 27-17 24-16 24-16 طولكرم 31-21 28-20 28-20 نابلس 29-18 26-17 26-17 قلقيلية 31-21 28-20 28-20 جنين 32-20 30-19 30-19 سلفيت 28-18 25-17 25-17 طوباس 33-21 31-20 31-20 روابي 29-18 26-17 26-17 الخليل 27-17 24-16 24-16 غزه 30-22 27-21 27-21 أريحا 38-25 35-24 35-24 خانيونس 30-22 27-21 27-21 الأغوار الشمالية 36-23 33-22 33-22 رفح 31-21 28-20 28-20

رام الله - دنيا الوطنيكون طقس فلسطين اليوم غائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذه الليلة: يكون طقس فلسطين غائمًا جزئياً وبارداً نسبياً في المناطق الجبلية لطيفاً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.يوم الجمعة طقس فلسطين أجواء خريفية لطيفة في معظم المناطق وغائمة جزئياً الى صافية، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.يوم السبت، أجواء خريفية لطيفة في معظم المناطق وغائمةً جزئياً الى غائمة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، مع بقائها حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.يوم الأحد، طقس فلسطين أجواء خريفية لطيفة في معظم المناطق وغائمةً جزئياً الى غائمة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، حيث تبقى حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي: