"التعاون الإسلامي" تهنئ المغرب باعتماد ملفها مع إسبانيا والبرتغال لاستضافة كأس العالم 2030



وأعرب طه عن أمنياته بالتوفيق والنجاح للمملكة المغربية في استضافة هذه النسخة من كأس العالم، إلى جانب إسبانيا والبرتغال، مؤكداً ثقته في أن المغرب يملك جميع المقومات والإمكانات التي تؤهله لاستضافة مميزة بكل جدارة واقتدار.





رام الله - دنيا الوطنقدم حسين إبراهيم طه، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، التهنئة للملك محمد السادس ولحكومة وشعب المملكة المغربية على اعتماد ملف المغرب ــ إسبانيا ــ البرتغال كترشيح وحيد لاستضافة كأس العالم 2030 لكرة القدم، وذلك وفقا لما أعلنه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).