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"التعاون الإسلامي" تهنئ المغرب باعتماد ملفها مع إسبانيا والبرتغال لاستضافة كأس العالم 2030

"التعاون الإسلامي" تهنئ المغرب باعتماد ملفها مع إسبانيا والبرتغال لاستضافة كأس العالم 2030
رام الله - دنيا الوطن
قدم حسين إبراهيم طه، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي،  التهنئة للملك محمد السادس ولحكومة وشعب المملكة المغربية على اعتماد ملف المغرب ــ إسبانيا ــ البرتغال كترشيح وحيد لاستضافة كأس العالم 2030 لكرة القدم، وذلك وفقا لما أعلنه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وأعرب طه عن أمنياته بالتوفيق والنجاح للمملكة المغربية في استضافة هذه النسخة من كأس العالم، إلى جانب إسبانيا والبرتغال، مؤكداً ثقته في أن المغرب يملك جميع المقومات والإمكانات التي تؤهله لاستضافة مميزة بكل جدارة واقتدار.

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