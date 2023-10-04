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شؤون فلسطينية

وكيل وزارة الخارجية تطلع مسؤولين لاتفيين على آخر المستجدات السياسية بالساحة الفلسطينية

وكيل وزارة الخارجية تطلع مسؤولين لاتفيين على آخر المستجدات السياسية بالساحة الفلسطينية
أمل جادو شكعة
رام الله - دنيا الوطن
أطلعت وكيل وزارة الخارجية والمغتربين أمل جادو شكعة، عدداً من المسؤولين في جمهورية لاتفيا، على آخر المستجدات السياسية بالساحة الفلسطينية.

والتقت جادو في العاصمة اللاتفية ريغا، مع نظيرها اندرياس بيلس، كما عقدت جلسة مشاورات سياسية مع المدير السياسي في الخارجية اللاتفية اندجيز ويلسون، ومستشار الرئيس اللاتفي للعلاقات الدولية ادفينز سيفرز، كل على حدة.

وأشارت إلى الانتهاكات التي تقوم بها حكومة الاحتلال الإسرائيلية بحق أبناء شعبنا، والتطورات الميدانية في الضفة الغربية بما فيها القدس، والخليل، في ظل التوسع الاستيطاني الذي تمارسه حكومة الاحتلال تطبيقا لخطة الضم من جهة، وتقويضا لأسس حل الدولتين من جهة أخرى.

ودعت الجانب اللاتفي لضرورة اتخاذ إجراءات فعلية على أرض الواقع لإنقاذ حل الدولتين والاعتراف الكامل بدولة فلسطين على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وناقشت أوجه التعاون بين جمهورية لاتفيا وفلسطين، إضافة إلى سبل تطوير العلاقة وتعزيزها في كافة المجالات، خاصة في القطاعات الطبية وتكنولوجيا المعلومات، مع بحث إمكانية التبادل الأكاديمي والثقافي، مؤكدة أهمية الاستمرار في عقد جلسات المشاورات السياسية بشكل دوري.

من جانبهم، أكد المسؤولون اللاتفيون أنهم يتطلعون قدماً إلى المضي في تطوير علاقات التعاون والصداقة بين البلدين والشعبين الصديقين، مؤكدين التزام دولتهم بدعم قرارات الأمم المتحدة وتأييد حقوق الشعب الفلسطيني، وبتبني سبل ومجالات جديدة لدعم فلسطين في محاولتها لنيل الاستقلال وبناء الدولة حسب القوانين والأعراف الدولية.

وشددوا على استمرار دعمهم لمبدأ حل الدولتين وكذلك دعمهم لتطوير العلاقة بين الاتحاد الأوروبي وفلسطين.

وحضر الاجتماع من الجانب الفلسطيني، سفير فلسطين لدى فنلندا ودول البلطيق تيسير العجوري، ومسؤول ملف دول البلطيق في وزارة الخارجية والمغتربين مصطفى ملحم، ومن الخارجية اللاتفية الممثل اللاتفي غير المقيم لدى فلسطين يوريس بوجريبناكس، ومسؤولة قطاع متعدد العلاقات والمنظمات الدولية انجنيزي فيلدة، ومسؤولة قطاع العلاقات الثنائية سامية سريفة، والمستشار في قطاع منطقة الشرق الأوسط يوريس زورافلوفس.

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